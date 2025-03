Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Centro/Sud: piogge senza sosta per 10-15 giorni! Temperature in calo e neve sui rilievi

MeteoWeb

Il maltempo si sposta al Sud: dopo i fenomeni estremi che per un lungo periodo, nelle ultime settimane, hanno flagellato il Nord e le Regioni tirreniche, oggi inizia una nuova fase di maltempo nelle Regioni meridionali che durerà a lungo, molto a lungo. In alcune località pioverà senza sosta per 10, forse addirittura 15 giorni consecutivi a cavallo tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, con un continuo susseguirsi di perturbazioni che transiteranno sul nostro Paese e si concentreranno sempre nelle Regioni meridionali.

La prima è già iniziata, e risale dal nord Africa. Spettacolare l’ultima immagine satellitare EUMETSAT che mostra la risalita delle nubi nord Africane, in questo caso cariche di pioggia, dall’entroterra del Sahara sull’Italia meridionale, mentre al Centro/Nord persiste una diffusa e spiccata variabilità con locali piogge e temporali anche intensi:

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà al Sud, estendendosi a tutte le Regioni e innescando forti temporali: sarà una vera e propria escalation di fenomeni meteo estremi tra la serata di oggi e la giornata di domani, mercoledì 26 marzo. Il maltempo insisterà anche dopodomani, giovedì 27 marzo, con un netto cambio della circolazione atmosferica: finalmente i venti settentrionali ripuliranno l’aria dalla sabbia del Sahara che da giorni avvolge i cieli del Sud in grande abbondanza, depositandosi copiosa al suolo. Attenzione al netto calo delle temperature: domani riporterà la neve sui rilievi dell’Appennino meridionale oltre i 1.700/1.800 metri di altitudine.

