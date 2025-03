Allerta Meteo Marche: ancora instabilità, e arriva un nuovo peggioramento con freddo e neve

MeteoWeb

Le Marche restano sotto l’influenza di una circolazione depressionaria che continua a generare condizioni di instabilità diffusa su tutto il territorio regionale. Il cielo si mantiene prevalentemente nuvoloso e non mancano deboli piogge a carattere sparso, interessando sia le aree costiere che quelle interne. Questa fase perturbata, che persiste ormai da alcuni giorni, è accompagnata da un progressivo calo delle temperature, ora più in linea con i valori medi stagionali.

Sull’Appennino marchigiano sono in corso nevicate a quote medie, attualmente comprese tra i 1300 e i 1500 metri, ma il limite della neve è destinato a scendere ulteriormente. Già nel corso della giornata di lunedì, con l’arrivo di masse d’aria più fredde, ci si attende una quota neve in calo fino a 1000-1200 metri, a testimonianza di un raffreddamento progressivo dell’atmosfera in quota.

La giornata di domenica porterà un’attenuazione dei fenomeni: le precipitazioni tenderanno infatti ad indebolirsi, favorendo una temporanea fase più stabile, sebbene ancora all’interno di un contesto meteorologico variabile. Ma questa pausa sarà di breve durata. Un nuovo peggioramento è infatti atteso tra lunedì 31 marzo e martedì 1° aprile, quando una nuova irruzione di aria fredda dai quadranti nord-orientali farà il suo ingresso sull’Italia centrale. Questo impulso instabile, alimentato da correnti di origine continentale, riporterà precipitazioni diffuse, un ulteriore calo delle temperature e nuove nevicate sull’Appennino.

Il quadro generale, dunque, resta dominato da una circolazione dinamica e perturbata, che continuerà a condizionare il tempo nelle Marche almeno fino all’inizio della prossima settimana, mantenendo alta l’attenzione su fenomeni invernali tardivi e sulla loro incidenza anche a livello climatico e agricolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.