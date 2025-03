Allerta Meteo Marche: codice giallo per vento fino alla mezzanotte

MeteoWeb

La direzione di Protezione civile e sicurezza del territorio delle Marche ha emesso un bollettino di allerta meteo codice giallo per vento fino alla mezzanotte del 15 marzo: l’avviso riguarda prevalentemente le aree interne. Gli intensi flussi sud-occidentali interesseranno la regione determinando precipitazioni, da stau diffuse sulle zone montane ed alto-collinari con picchi dovuti alla persistenza dei fenomeni. Sulla fascia collinare e costiera i fenomeni saranno occasionali. Fenomeni localmente a carattere di breve rovescio. I venti saranno moderati o tesi sud-occidentali con raffiche fino a burrasca forte sulle zone alto-collinari e montane, fino a burrasca sulla fascia collinare e fino a vento forte altrove.

