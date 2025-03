Allerta Meteo, marzo inizia con temporali e trombe marine in alcune regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi per un aumento dell’instabilità sul Tirreno, Mar Ligure e sul Basso Adriatico. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Nella giornata di oggi, sabato 1° marzo, “una vasta saccatura sull’Europa occidentale favorirà la formazione di una depressione sul Nord Africa. Tale sistema depressionario causerà un richiamo di aria calda dai quadranti meridionali, favorendo un aumento dell’instabilità sul Tirreno, Mar Ligure e sul Basso Adriatico“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Si emette un livello 1 di pericolosità tra Sardegna Nord-Orientale e Corsica per temporali multicellulari forti associati a precipitazioni intense. Un livello 0 generalizzato è valido su parte del Tirreno Centro-Occidentale, sul Mar Ligure e sulla costa balcanica per possibili temporali non forti o con minore probabilità rispetto alle zone con livello 1. Infine, si emette un livello 0 per possibili trombe marine sulla Sardegna Orientale, coste di Lazio e Toscana, coste meridionali della Sicilia occidentale e costa balcanica.

“Il vortice depressionario sul Nord Africa, in spostamento da ovest verso est, richiamerà correnti calde di scirocco nei bassi strati, causando nel corso della giornata un aumento dei valori di CAPE sul Tirreno Meridionale (localmente > 1000 J/kg a est e a sud della Sardegna). La convezione sarà ostacolata nel Canale di Sardegna e sul Basso Tirreno a causa degli elevati valori di CIN, ma non si esclude qualche temporale sulla Sardegna Meridionale per sollevamento orografico“, riporta il bollettino PRETEMP. “La probabilità di temporali sarà maggiore nella seconda parte della giornata sul Tirreno Centrale a causa dei bassi valori di CIN, del PWAT > 25 mm localmente e della formazione di una convergenza nei bassi strati tra lo scirocco e i venti di caduta dai rilievi inizialmente da ovest e successivamente da sud-ovest. Verso metà giornata si avrà l’innesco di un sistema multicellulare a largo della Sardegna Orientale che si sposterà lungo le coste centro-settentrionali. Da non escludere la formazione di qualche tromba marina vista la presenza di un LLS fino a 10 m/s e di un modesto CAPE nei bassi strati (150-200 J/kg)“.

Nelle ore serali “non è da escludere la possibilità di fenomeni più intensi tra Sardegna Nord-Orientale e Corsica, a causa della confluenza tra i venti di scirocco e grecale che interagendo con l’orografia potrebbe favorire piogge convettive molto forti (fino a 100-120 mm/6h secondo AROME). Tuttavia, rimane dell’incertezza sul posizionamento dei temporali legata ai possibili venti di caduta sud-occidentali che potrebbero anche spostare i fenomeni in mare“.

Nella prima parte della giornata “la presenza di un modesto CAPE (intorno a 300-400 J/kg) e di una convergenza al suolo tra lo scirocco e la tramontana/grecale favorirà la formazione di qualche cella temporalesca non forte sul Mar Ligure. La maggior parte dei fenomeni rimarrà confinato in mare aperto, ma non è da escludere qualche sconfinamento sulla Costa della Liguria“, conclude il bollettino.

