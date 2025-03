Allerta Meteo, marzo si congeda con maltempo e calo termico

MeteoWeb

Allerta Meteo per rovesci temporaleschi associati a piogge localmente intense concentrate e grandine nell’ultimo giorno di marzo. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 31 marzo, “la presenza di un blocco anticiclonico sull’Europa occidentale favorirà la discesa da nord di un impulso instabile verso il Mediterraneo centrale, seguito dall’ingresso di aria più fredda artica marittima“, si legge nel bollettino PRETEMP. “I primi fenomeni, localmente anche a carattere temporalesco, avranno origine nel corso della notte sull’Alto Adriatico. Successivamente, si avrà un’intensificazione degli stessi e loro propagazione verso le regioni del Medio Adriatico durante le ore mattutine. In tale frangente saranno possibili piogge localmente intense, qualche chicco di grandine di piccole dimensioni, isolate fulminazioni e un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali con qualche raffica anche forte durante il passaggio del sistema frontale, il tutto entro un livello di pericolosità 0“.

Nella seconda parte della giornata, “l’aria più fredda artica raggiungerà le regioni meridionali. L’interazione con le acque più calde del Basso Tirreno andrà a formare un minimo di bassa pressione di 1005 hPa, portando un aumento dell’instabilità su molte regioni del Sud, in particolare tra la Calabria e la Sicilia. Anche in questo caso saranno possibili alcuni rovesci temporaleschi associati a piogge localmente intense concentrate e a qualche chicco di grandine di piccole dimensioni, sempre in un livello di pericolosità 0“.

Infine, conclude il bollettino PRETEMP, “non sono da escludere fenomeni vorticosi sul Salento e lungo le coste siciliane settentrionali, dati i valori di CAPE 0-3 km superiori ai 200 J/kg e lo shear di basso livello localmente fino a 10-15 m/s“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

