Allerta Meteo Molise: maltempo diffuso e temporali, instabilità ancora per giorni

MeteoWeb

Il Molise si trova ancora sotto l’influenza di una persistente area di bassa pressione che continua a determinare condizioni di maltempo diffuso. Le piogge, spesso intense e accompagnate da rovesci o temporali, stanno interessando gran parte del territorio regionale, confermando un contesto meteorologico particolarmente instabile.

La fase perturbata non accenna a esaurirsi. Anche nei prossimi giorni, infatti, la situazione resterà dominata da una circolazione ciclonica sul Mediterraneo centrale. A partire dal fine settimana e con l’inizio della prossima settimana, una serie di nuove perturbazioni attraverserà l’area, sostenute da correnti più fresche in discesa dai Balcani. Questo flusso instabile continuerà ad alimentare condizioni atmosferiche favorevoli a piogge frequenti, con episodi localmente intensi e rischio di nuovi temporali.

Il quadro meteorologico che si delinea per il Molise rimane dunque improntato alla variabilità e alla presenza di fenomeni anche di una certa intensità. L’evoluzione delle prossime ore e giornate sarà strettamente legata alla persistenza di questo flusso fresco da nord-est, che continuerà a immettere umidità e instabilità sull’Italia meridionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.