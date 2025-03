Allerta Meteo, non è finita: ecco le regioni nel mirino del maltempo oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo per “temporali localmente intensi, anche supercellulari“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 15 marzo, “una vasta saccatura sul Mediterraneo centro-occidentale continuerà a condizionare il tempo sull’Italia, inviando diversi impulsi di vorticità positiva da sud-ovest che alimenteranno un vortice depressionario sul Mar Ligure. Tale vortice sarà legato a un sistema frontale ben definito. Il fronte freddo interesserà nella prima parte di giornata la Sardegna e l’Alto Tirreno, favorendo la formazione di temporali localmente intensi. Sulla Pianura Padana e sull’Adriatico si avrà una fase di occlusione nella seconda parte di giornata. Si attendono temporali diffusi, localmente intensi in caso di sufficiente irraggiamento diurno. In particolare, un livello 1 di pericolosità è stato emesso per la bassa Pianura Padana centro-orientale e sulle pianure del nord-est per temporali localmente intensi, anche supercellulari. Un livello 1 è valido anche la fascia costiera della Penisola Balcanica dove sono possibili temporali rigeneranti forti associati a piogge intense“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Un livello di pericolosità 0 sarà valido per la Sardegna occidentale anche se in presenza di maggiore instabilità, unitamente ad un’intensa avvezione di vorticità in quota che non escludono del tutto la formazione di temporali localmente anche forti. Un livello 0 generalizzato è valido sul resto del Centro–Nord e su parte della Puglia per gli stessi motivi delle zone con livello 1, ma con fenomeni meno intensi o meno probabili. In particolare, delle celle temporalesche sono possibili nella prima parte di giornata anche in Liguria e Toscana a ridosso del fronte freddo, mentre tra il pomeriggio e la sera si avrà un interessamento anche delle regioni centrali, con prevalente storm mode multicellulare. Qualche temporale a cella singola o multicellulare non è da escludere nella seconda parte di giornata anche al nord-ovest, ma con intensità minore rispetto alle zone con livello 1 a causa del minor irraggiamento diurno e delle condizioni termodinamiche meno favorevoli“, precisa PRETEMP.

Allerta Meteo per la Pianura Padana

Nella prima parte di giornata “la Pianura Padana centro-orientale sarà interessata da correnti orientali dall’Adriatico che garantiranno un accumulo di umidità nei bassi strati, con dew point localmente fino a 15°C. Sulle pianure dell’Emilia Romagna sono attese delle schiarite che, unitamente alla diminuzione delle temperature in quota, favoriranno un aumento dell’instabilità nella seconda parte di giornata, con CAPE localmente fino a 1000-1200 J/kg. Durante l’occlusione, prevista nel pomeriggio, il vento al suolo ruoterà a grecale, creando delle convergenze con i venti di caduta appenninici che favoriranno l’innesco dei temporali“, spiega PRETEMP. “Tali celle si sposteranno verso il resto della Pianura Padana centro-orientale, alimentati dal vapore acqueo accumulato in precedenza. È probabile la formazione di supercelle tra Alta Romagna, Basso Veneto e mantovano, dove il DLS raggiunge i 20-25 m/s, mentre nei bassi strati si ha un forte veering del vento associato a LLS fino a 10-15 m/s. Per tali motivi non sono da escludere uno o più tornado, mentre la grandine sarà di piccole o al più di medie dimensioni, visto il PWAT non particolarmente elevato (20-25 mm). I temporali potrebbero sconfinare in serata fino al Friuli Venezia Giulia, motivo per cui il livello 1 è stato esteso anche in questa zona“.

Sardegna

I flussi sud-occidentali umidi nella prima parte della giornata “andranno ad aumentare l’instabilità potenziale sul Mar di Sardegna con MLCAPE previsti anche sino a 800 J/kg e MUCAPE anche superiori a 1000 J/kg (IFS) in ambiente poco inibito e con LCL < 700 m. I profili di CAPE saranno di tipo skinny con instabilità concentrata nei medio-bassi livelli. Questa zona instabile non coinciderà con i massimi di DLS, i quali si troveranno più a est sul Tirreno, mentre sul Mar di Sardegna si manterranno in generale intorno a 15 m/s. Il modo di convezione principale sarà pertanto isolato con marginale probabilità di organizzazione multicellulare e di temporali localmente forti con grandine di piccole dimensioni sui settori occidentali della Sardegna. Sebbene sussista la possibilità di intensità localmente forti, lo scenario previsto è al bordo tra un livello 0 e 1 ma si ritiene sufficiente un livello di pericolosità 0“, conclude PRETEMP.

