Allerta Meteo, nuovo peggioramento: “attenzione in serata”

Prosegue l’Allerta Meteo per instabilità, ma soprattutto per un nuovo peggioramento atteso in serata. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Nelle prossime ore, l’atmosfera resterà debolmente instabile su gran parte del centro-sud Italia, con la possibilità di qualche pioggia di natura temporalesca, soprattutto nelle zone interne e lungo le coste. I fenomeni non saranno forti né organizzati, e la situazione rimarrà simile alla giornata precedente di sabato 29 marzo“: è quanto riporta il bollettino PRETEMP. “In serata, però, la perturbazione si sposterà verso la Sicilia, portando aria più fredda e secca da nord-est sul resto del comparto peninsulare italiano. Tra la notte e le prime ore di lunedì potrebbero verificarsi brevi temporali sull’Adriatico centrale, accompagnati da un calo delle temperature e possibili grandinate e/o graupel con accumuli tra Emilia-Romagna orientale, Marche, Abruzzo e Molise“.

La situazione meteo

“Una struttura ciclonica risulta ancora attiva, con il baricentro posizionato sulle regioni centro-meridionali italiane. L’instabilità atmosferica che ne deriva si mantiene contenuta, con la formazione di temporali sporadici, per lo più disorganizzati, in forma di locali cluster multicellulari e/o pulse storm“, prosegue il bollettino. I fenomeni osservati ieri si sono concentrati “in prossimità delle aree costiere e delle zone interne, dove la convezione risulta innescata principalmente da convergenze umide e dall’orografia locale“. “Questo assetto atmosferico si manterrà sostanzialmente invariato“, “motivo per cui è stato riconfermato un livello di pericolosità 0“.

Allerta Meteo per i settori adriatici

A partire dalla serata di domenica, “la circolazione depressionaria — ormai in fase di occlusione — tenderà a spostarsi verso la Sicilia, muovendosi in direzione sud-sud-ovest. Sulle restanti aree della penisola subentreranno correnti più fredde e secche, provenienti dai quadranti nord-orientali (Bora e Grecale), nei bassi strati. Seguirà un generale calo termico, accompagnato dalla possibilità di temporali multicellulari sul medio-alto versante adriatico, tra la notte e le prime ore di lunedì 31 marzo. È stato emesso un livello 0 per la possibilità di fenomeni grandinigeni, con accumuli al suolo, inclusa la formazione di graupel“, conclude il bollettino.

