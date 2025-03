Allerta Meteo, oggi in 2 regioni allarme per “forti rovesci di pioggia persistenti”

MeteoWeb

Allerta Meteo per una goccia fredda in quota tra Centro/Sud Italia e Mar Ionio, che continua a determinare instabilità. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Una goccia fredda in quota staziona tra centrosud Italia e Mar Ionio continuando a mantenere un’atmosfera debolmente instabile. Al suolo persiste una ventilazione ciclonica umida attorno a un minimo di bassa pressione semistazionario, che si posizionerà tra Ionio e Tirreno. Essa sarà capace di alimentare numerosi rovesci e qualche temporale. E’ stato emesso un livello 1 tra Calabria meridionale e Sicilia nordorientale per forti rovesci di pioggia persistenti. In questa zona e nel livello 0 ci sarà anche rischio grandine di piccole dimensioni e trombe marine, seppur si ritiene che il secondo sarà minore sulla Sicilia occidentale per la decisa ventilazione sinottica“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo, FOCUS sulle aree Livello 1

Su queste zone, spiega PRETEMP, “durante la giornata insisterà una convergenza tra venti da nordovest che si spingeranno fino alle aree interne e venti da sudovest sottocosta al lato ionico. La presenza di maggiore windshear rispetto alle altre zone del sud più vicine al core della goccia fredda, con DLS e LLS fino a 15 m/s potrebbe favorire una maggiore organizzazione con sistemi multicellulari orientati da NW verso SE che potrebbero scaricare rovesci di pioggia persistenti associati a stau e anche >60 mm/3h secondo alcuni modelli. Il rischio trombe marine sarà favorito dalla ventilazione favorevole ad un landfall sul lato tirrenico, dal basso LCL (400-600 m) e dal CAPE 0-3 Km fino a 300 J/Kg, oltre che da discreti valori di SREH 0-1 Km“.

Aree Livello 0

Su queste zone, infine, “i valori di winshear saranno generalmente inferiori; tra Basilicata, Puglia e Molise i temporali potranno assumere forma a cluster/cella singola e causare grandinate, anche con accumulo per la loro semistazionareità e il basso freezing level, mentre su tutta la zona ci sarà rischio trombe marine per il lapse rate sui -7/-8K/Km oltre a CAPE 0-3 km e LCL; specialmente sulla Puglia dove i valori di MLCAPE saranno un po’ superiori che altrove per la presenza di una ventilazione da sud“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

