Allerta Meteo, oggi atteso “veloce peggioramento”: ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo per locali fenomeni di instabilità, rischio temporali, grandine e forti raffiche di vento. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 17 marzo 2025, “insisterà ancora una circolazione debolmente depressionaria alle quote medie della troposfera, data la presenza in quota di aria fredda (fino a -26/-28°C a 500 hPa). Si attendono, pertanto, locali fenomeni di instabilità su parte del dominio previsionale“, si legge nel bollettino PRETEMP. Al mattino “saranno possibili alcuni temporali tra la Sardegna centro-settentrionale e la Corsica, a causa della confluenza tra un vento di libeccio in risalita dall’Algeria e un vento di maestrale in uscita dalla Costa Azzurra. Non è da escludere che le celle possano organizzarsi in un sistema multicellulare e dar luogo a piogge localmente intense, isolate grandinate di piccole dimensioni e qualche raffica di vento lineare, il tutto entro un livello di pericolosità 0. Non si esclude altresì la possibilità di qualche fenomeno vorticoso sia in mare aperto sia lungo le coste sarde occidentali, dato il CAPE 0-3 km localmente superiore ai 200 J/kg e lo shear di basso livello localmente superiore ai 10 m/s“.

Nella seconda parte della giornata, “complici anche le schiarite e l’irraggiamento diurno, si attende lo sviluppo di qualche isolato e breve rovescio, occasionalmente temporalesco, sulle Prealpi centro-orientali e parte dell’Appennino tosco-emiliano. Contestualmente, l’arrivo nel pomeriggio-sera di una massa d’aria più fredda da nord-est nei medi-bassi strati provocherà un veloce peggioramento del tempo sul Medio Adriatico con precipitazioni localmente a carattere di rovescio e qualche possibile episodio di graupel. Peggioramento che nelle ore successive interesserà anche il Basso Adriatico“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

