Allerta Meteo, oggi rischio fenomeni intensi da Nord a Sud | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo da Nord a Sud, in un 25 marzo all’insegna dell’instabilità, con rischio rovesci e temporali. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Persiste un’ampia saccatura polare sul Mediterraneo, con un minimo di pressione in quota centrato inizialmente a ovest della Corsica. Nel corso della giornata prosegue il suo lento spostamento verso est. Questo implica un posizionamento della corrente a getto sulle regioni del sud, in lento spostamento verso lo Ionio centrale” si legge nel bollettino PRETEMP.

“Viene emesso un livello 0 fra Corsica, Sardegna e arcipelago toscano per possibili temporali nella notte e nelle prime ore del mattino, specialmente nei pressi delle Bocche di Bonifacio, dove saranno più probabili cluster di temporali. Si segnala anche la possibilità di trombe marine. Viene emesso un livello 0 per fenomeni prevalentemente isolati ma localmente anche intensi fra Appennino Centrale, Emilia-Romagna e Triveneto. Non si esclude grandine di piccole dimensioni. Un ulteriore livello 0 è emesso per Sicilia e regioni ioniche, per possibile interessamento in serata da parte di fenomeni più estesi, con associati rovesci“, riporta PRETEMP.

Allerta Meteo per il Nord/Est

“I fenomeni saranno più probabili a ridosso degli Appennini settentrionali dalla tarda mattinata, con lo spostamento del minimo in quota verso l’area. Saranno interessate in modo particolare anche le Prealpi Venete. Non si escludono tuttavia fenomeni convettivi isolati ma possibilmente intensi anche nelle aree di pianura (in cui è atteso un ambiente instabile con CAPE intorno a 500/700 J/Kg), specialmente laddove l’insolazione fosse sufficiente al mattino e in presenza di convergenze al suolo favorevoli. Il basso DLS suggerisce comunque una bassa organizzazione di tali fenomeni“, sottolinea PRETEMP.

Maltempo al Sud Italia

“L’instabilità sul Mar Ionio risulterà probabilmente inferiore a quella prevista per il Nord-Est nel pomeriggio. Tuttavia, considerando i valori maggiori di PWAT e il DLS da moderato a forte (> 20 m/s), si ritengono possibili fenomeni più estesi, previsti per la serata e associati a rovesci e raffiche lineari“, conclude PRETEMP.

