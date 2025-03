Allerta Meteo: oggi rischio rovesci, grandine e tornado in diverse regioni | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo per temporali e rovesci, rischio grandinate e fenomeni vorticosi. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Un sostenuto flusso di correnti sud-occidentali in media e alta troposfera in seno all’approfondimento verso la Francia e la Penisola iberica da parte di una vasta saccatura di origine artica marittima, mantiene condizioni di moderata instabilità sul comparto centro–settentrionale del dominio di previsione. Ciò corrisponderà alla presenza di un minimo barico al suolo tra basso Piemonte e Golfo di Genova cui sarà associata una estesa linea frontale caratterizzata da ondulazioni calde e fredde di scarsa ampiezza la quale interesserà principalmente il Nord Italia“, riporta il bollettino PRETEMP.

“Un livello 0 è stato emesso su tutte le regioni tirreniche fino alla Calabria e fino ai rispettivi settori appenninici, Corsica e Sardegna per locali temporali inseriti in bande di nuvolosità stratiforme per la presenza di una massa d’aria mite ma condizionatamente instabile. Ad esse potranno associarsi forti rovesci di pioggia, isolate grandinate di piccole dimensioni e sporadici fenomeni vorticosi lungo le coste. Gli accumuli di pioggia saranno consistenti solo sulle aree appenniniche del levante ligure al comparto tosco-emiliano per il lifting orografico in seno a persistenti correnti da sud-ovest. Un secondo livello 0 è stato considerato sulle Alpi centro-orientali e zone limitrofe della Pianura Padana; su Istria e Croazia per piogge intense localizzate, locali grandinate, brevi raffiche di vento convettive e trombe marine sulle coste dalmate“, evidenzia il bollettino.

Allerta Meteo per le aree tirreniche

“Su queste aree i valori di CAPE (SB) saranno in genere compresi tra 700 e 1000 J/kg con massimi sul Mare di Sardegna, e qui con valori 0-3 km localmente oltre i 250-300 J/kg che potranno supportare l’innesco di trombe marine. I valori di DLS sono attesi fino a 20-25 m/s nel corso del pomeriggio-sera cui corrisponderà un LLS sui 15-17 m/s“, spiega PRETEMP. “Il profilo del vento previsto nei bassi strati mostra aree di confluenza di basso livello più probabili sottovento alla Sardegna e alla Corsica, laddove potrà aumentare l’elicità nei bassi strati. Dal tardo pomeriggio sono mostrati valori di PWAT in aumento fino a 28-30 mm che potranno incrementare il carico di precipitazioni sopravvento alla catena appenninica“.

Nord/Est, Istria e Croazia

“Su queste aree i valori di CAPE saranno piuttosto bassi (non oltre 500-600 J/kg), ma saranno superiori i parametri di windshear (DLS 25-27 m/s; LLS 17-20 m/s; SREH 0-3 km sui 250 m2/s2) che potranno favorire una maggiore frequenza di grandinate di piccole dimensioni, specie tra Friuli e aree croate grazie a convezione non particolarmente organizzata ma talora più intensa per effetto di un maggiore gradiente termico verticale (lapse rate 500-700 hPa fino a -7/-8°C) e con comparsa di raffiche di vento convettive. Sulle aree costiere e sulle pianure friulane valori di CAPE 0-3 km superiori a 250 J/kg potranno favorire la formazione di trombe marine, ma non si esclude del tutto il verificarsi di landspout sulle aree interne. Anche su queste aree gli accumuli di pioggia saranno maggiori sui territori sottoposti a lifting orografico“, conclude il bollettino PRETEMP.

