Allerta Meteo, “oggi rovesci temporaleschi nel pomeriggio-sera”: ecco dove

Allerta Meteo oggi in alcune regioni, dove si avranno “residue condizioni di instabilità a causa di una goccia fredda in quota“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 3 marzo 2025, “l’aumento del campo di geopotenziale in quota associato all’aumento di pressione al suolo determinerà condizioni di tempo prevalentemente stabile, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. All’estremo Sud permarranno ancora residue condizioni di instabilità a causa di una goccia fredda in quota, in particolare sullo Ionio e nelle aree interne della Sardegna, parte della Sicilia e della Corsica“, riporta il bollettino PRETEMP. “Le correnti nord-orientali, impattando sui rilievi, daranno luogo nel corso del pomeriggio ad isolati rovesci, occasionalmente temporaleschi, per sollevamento orografico delle stesse“.

Nel corso della serata “potrebbe svilupparsi una modesta linea di convergenza tra un vento da nord e un vento da est sullo Ionio con qualche rovescio temporalesco più organizzato, generalmente non intenso. I fenomeni sono previsti rimanere in mare aperto, con bassa probabilità di sconfinamento verso le coste calabresi. Tutte queste zone rientrano in un livello di pericolosità 0, data la fenomenologia isolata e generalmente non intensa. Il livello 0 è valido anche per la possibilità di isolate trombe marine in serata sempre sullo Ionio, dato il CAPE di basso livello localmente > di 200 J/kg e lo shear di basso livello fino a 10 m/s“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

