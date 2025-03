Allerta Meteo: settimana al via con rovesci e temporali pomeridiani, ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo in questo inizio settimana per possibili rovesci o temporali, “a carattere irregolare e ad evoluzione diurna“, “più probabili tra le ore centrali e il primo pomeriggio“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Un’estesa area di bassa pressione continua ad interessare i paesi dell’Europa centro-occidentale, rinnovando condizioni di frequente instabilità“, si legge nel bollettino PRETEMP. Nella giornata di oggi, lunedì 24 marzo 2025, “la nostra penisola si troverà ancora sotto il tiro delle correnti sud-occidentali nei medi-bassi strati della troposfera. Non sono attesi fenomeni diffusi ma a carattere irregolare e ad evoluzione diurna“.

Nel corso della giornata, “su gran parte delle regioni centro-settentrionali si alterneranno schiarite e annuvolamenti anche di natura cumuliforme che potranno dar luogo a qualche rovescio o temporale isolato, generalmente di breve durata e non intensi (o al più puntualmente), data la scarsa energia potenziale convettiva in gioco“.

“Gli eventuali fenomeni convettivi saranno più probabili tra le ore centrali e il primo pomeriggio, in virtù del massimo irraggiamento solare. Data la difficile localizzazione, si è preferito optare per un livello di pericolosità 0 esteso a tutto il dominio previsionale centro-settentrionale. Rimarranno fuori le regioni meridionali che saranno maggiormente protette dall’ala alto-pressoria subtropicale con tempo più stabile e molto mite“, conclude PRETEMP.

