Allerta Meteo, “oggi temporali con nubifragi e grandine in 2 regioni”

Allerta Meteo oggi per temporali con nubifragi anche persistenti, grandine, vento forte e trombe d’aria. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Il transito di un cavo d’onda corta in quota genera diffusa instabilità sulla Penisola, in particolare nelle aree tirreniche. Un livello 1 è stato emesso su Levante Ligure e Toscana centrosettentrionale per temporali con nubifragi anche persistenti, grandine di piccole dimensioni, raffiche di vento e fenomeni vorticosi lungo le coste. Un secondo livello 1 è stato emesso su parte dei versanti occidentali di Corsica e Sardegna per probabili piogge intense localizzate, raffiche di vento e fenomeni vorticosi sulle coste. Un terzo livello 1, infine, è stato emesso su parte delle coste Croate per piogge intense localizzate e trombe marine sulle coste“, riporta il bollettino PRETEMP. “Un più ampio livello 0 include la quasi totalità della Penisola, in particolare le aree Tirreniche. Un secondo livello 0 viene emesso per il Nordest e le coste Balcaniche. Qui saranno possibili temporali con piogge intense localizzate, raffiche di vento, fenomeni vorticosi sulle coste“.

Allerta Meteo per le aree tirreniche

“Il transito del cavo d’onda corta in quota sarà associato alla presenza di un minimo barico al suolo centrato sul nord Italia con afflusso di aria più fresca sul Mediterraneo dalla Francia. Questa configurazione richiamerà venti meridionali sul Tirreno, con la formazione di un’area di convergenza sottovento alla Corsica“, riporta il bollettino PRETEMP. “Quest’area, inizialmente situata sul Golfo di Genova, si sposterà poi verso le alte coste toscane, andando a sovrapporsi con un massimo di CAPE (ca. 500 J/kg). L’ambiente convettivo mostrerà un DLS moderato (15-20 m/s), mentre i radiosondaggi in quest’area mostrano un CAPE allungato, metà del quale compreso nella Hail Growth Zone. Si registrano inoltre elevati valori di CAPE 0-3km (>150 J/kg)“. Vista questa configurazione, “si è scelto di emettere un livello 1 per nubifragi (dovuti alla presenza di convezione persistente e del sollevamento orografico), raffiche di vento, grandine di piccole dimensioni e fenomeni vorticosi lungo le coste. Si segnala inoltre la particolare situazione sui versanti occidentali di Corsica e Sardegna, dove una lunga convergenza di venti, in parallelo a valori di CAPE non bassi (sarà possibile superare i 500 J/kg) potrebbe generare isolati fenomeni intensi, per cui è stato emesso un altro livello 1“.

Il resto del Tirreno “è compreso in un livello 0 dovuto alla possibilità di temporali con piogge intense localizzate, raffiche, grandine di piccole dimensioni e possibili fenomeni vorticosi. Qui i livelli di CAPE saranno generalmente più bassi (<500 J/kg) anche se sarà presente sollevamento sinottico, elevato DLS e diverse convergenze al suolo, in particolare all’altezza di Lazio-Campania”.

L’area adriatica

In Adriatico, conclude il bollettino PRETEMP, “i valori di CAPE saranno piuttosto bassi durante la giornata (ca. 100 J/kg), mentre aumenteranno sul medio Adriatico in serata (valori >800 J/kg) in concomitanza con una convergenza di venti al suolo. Dai radiosondaggi il CAPE risulta “panciuto”, e quindi più carico nei primi 3 km di troposfera. Si è quindi scelto di emettere un livello 1 sulle coste Croate per piogge intense localizzate, e fenomeni vorticosi sulle coste“.

