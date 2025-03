Allerta Meteo Piemonte, piogge e neve fino a 600-700 metri

MeteoWeb

Torna il maltempo con piogge e neve in Piemonte, tanto che Arpa ha emesso un’allerta meteo gialla. “Deciso peggioramento del tempo, con precipitazioni sul settore meridionale in estensione al resto della regione in serata; fenomeni intensi e persistenti nelle zone al confine con la Liguria, a carattere nevoso oltre i 1100-1300 metri, fino a 600-700 metri sul Cuneese. Domani mattina residue precipitazioni moderate sul settore settentrionale, nevose oltre i 1200 metri, e deboli sparse in ripresa dalla serata. Condizioni nuovamente perturbate attese nel pomeriggio di martedì”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

