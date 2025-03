Allerta Meteo Piemonte: temporaneo miglioramento ma poi arrivano freddo e neve

MeteoWeb

Una progressiva attenuazione dell’instabilità caratterizzerà la giornata sul Piemonte, dove la circolazione depressionaria responsabile delle residue precipitazioni mattutine tenderà ad allontanarsi. L’afflusso di aria più secca favorirà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con ampie schiarite previste nelle ore serali.

Tuttavia, con l’inizio della prossima settimana, lo scenario meteorologico subirà un nuovo cambiamento. L’ingresso di masse d’aria più fredda provenienti dall’Europa orientale determinerà un sensibile calo delle temperature, segnando un ritorno a condizioni più rigide. Questo afflusso freddo porterà inoltre nuove opportunità per nevicate sui rilievi alpini, con quota neve che si attesterà intorno ai 600-800 metri. Il Piemonte si prepara dunque a un inizio di settimana caratterizzato da un clima più invernale, con temperature in diminuzione e possibili fenomeni nevosi in montagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.