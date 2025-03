Allerta Meteo Puglia: inizio settimana instabile con piogge, rovesci e clima invernale

MeteoWeb

La giornata in Puglia si è aperta all’insegna di una debole instabilità, determinata dalla presenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale. Tale configurazione atmosferica ha portato con sé deboli piogge, prevalentemente concentrate nelle prime ore del giorno. Tuttavia, con il progressivo allontanamento del minimo barico verso est, l’afflusso di correnti più secche ha favorito un graduale miglioramento del tempo, con schiarite via via più ampie attese nel corso della serata.

Lo scenario meteorologico, però, resta tutt’altro che stabile. Anche nella nuova settimana, la Puglia sarà interessata da un contesto dinamico, con il transito di nuove perturbazioni in discesa dai Balcani. Questi sistemi saranno accompagnati da aria più fresca, che contribuirà a mantenere attive condizioni di instabilità atmosferica. Sono attese precipitazioni sparse che, a tratti, potranno assumere carattere di rovescio o isolato temporale, specie nelle ore centrali della giornata o lungo il versante adriatico.

Le temperature subiranno un ulteriore calo, riportandosi su valori più consoni all’inverno che alla primavera appena iniziata. Il clima si manterrà quindi freddo e umido, con frequenti passaggi nuvolosi e un’atmosfera spesso grigia e incerta. L’evoluzione generale suggerisce che la stabilità dovrà attendere ancora, in un contesto tipico delle fasi di transizione stagionale, dove l’azione combinata tra aria fredda balcanica e correnti umide mediterranee può generare repentini cambiamenti del tempo, anche nel giro di poche ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.