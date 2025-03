Allerta Meteo Puglia: torna l’inverno, temperature in picchiata e neve a bassa quota

MeteoWeb

La Puglia si appresta a vivere un marcato cambiamento delle condizioni meteorologiche, con una significativa variazione della circolazione atmosferica e un sensibile calo delle temperature. Nel corso della giornata odierna, infatti, si assisterà a un’evoluzione del regime dei venti, che influenzerà direttamente la percezione del clima su tutta la regione.

Durante le ore del mattino, la ventilazione sarà prevalentemente sud-occidentale, con il Libeccio che soffierà in modo moderato. Tuttavia, nel pomeriggio si registrerà una rotazione verso ovest, con il Ponente che inizierà a dominare la scena. La fase più significativa del cambiamento avverrà in serata, quando il Maestrale prenderà il sopravvento, portando con sé raffiche sostenute e un progressivo abbassamento delle temperature. Il mutamento della circolazione atmosferica favorirà l’ingresso di aria più fresca, determinando una sensibile diminuzione dei valori termici nelle ore successive.

Le variazioni meteorologiche si faranno ancora più marcate nel corso della prossima settimana, quando la regione sarà interessata da un improvviso ritorno di condizioni tipicamente invernali. Martedì 18 marzo segnerà il culmine di questo repentino cambiamento, con la Tramontana che soffierà con intensità su tutto il territorio pugliese, accompagnata da un deciso calo termico. Le temperature massime si attesteranno su valori compresi tra i 3°C e i 13°C, riportando un clima rigido e ben lontano dalla mitezza che aveva caratterizzato i giorni precedenti.

L’afflusso di aria fredda sarà inoltre associato a un aumento dell’instabilità atmosferica, con la possibilità di rovesci localmente intensi, talvolta accompagnati da grandinate. Il vento forte proveniente da nord accentuerà ulteriormente la sensazione di freddo, rendendo la giornata particolarmente rigida, soprattutto lungo la fascia costiera e nelle zone più esposte alle correnti settentrionali.

Il repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche rappresenterà dunque un vero e proprio colpo di coda invernale, in netto contrasto con le temperature miti delle ultime settimane. Una situazione che richiederà attenzione, soprattutto per chi si trova in viaggio o in aree particolarmente esposte alle forti raffiche di vento.

