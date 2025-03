Allerta Meteo rossa in Emilia Romagna: apre il Centro operativo regionale

MeteoWeb

L’Emilia Romagna apre da oggi il Cor, Centro operativo regionale, di presidio 24 ore su 24, in vista dell’allerta meteo rossa diramata da Agenzia per la sicurezza territoriale (Arpae) e Protezione Civile per la giornata di domani, venerdì 14 marzo, per il rischio di piene e frane in seguito a forti temporali. In particolare, sottolinea la Regione, l’allerta riguarda le piene dei fiumi, dei corsi minori e il rischio di frane. Saranno interessate le aree di montagna, collina e pianura del bolognese e i territori confinanti del ferrarese e ravennate.

L’allerta arancione riguarda invece per lo più le aree montane e vallive dei bacini di Secchia e Panaro (Modena, Reggio Emilia e Parma). In Romagna è per il vento, con l’attesa di venti sud-occidentali di burrasca forte (raffiche fino a 75-88km/h) sulle aree appenniniche. Sulle aree appenniniche centrali burrasca moderata (raffiche di 62-74km/h) con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

A Imola apre il COC

In seguito all’allerta meteo rossa nel Bolognese, il sindaco di Imola Marco Panieri ha dato disposizione di attivare il Centro operativo comunale (COC) e allertare forze dell’ordine, Protezione Civile e associazioni “per il supporto e la gestione nel territorio in una fase di criticità“. Il fenomeno meteorologico, come ricorda l’amministrazione comunale imolese, è previsto in serata e nella notte fra oggi, giovedì 13 marzo, e domani, venerdì 14 marzo. “Ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore sull’evoluzione della situazione e delle previsioni”.

