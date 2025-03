Allerta Meteo, sabbia del Sahara in arrivo: cieli offuscati e depositi di pulviscolo su diverse regioni

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, un intenso afflusso di sabbia dal deserto del Sahara raggiungerà l’Italia, conferendo al cielo tonalità insolite e determinando un aumento delle particelle in sospensione nell’atmosfera. Questo fenomeno sarà il risultato di un’ampia configurazione meteorologica che vedrà la formazione di un profondo ciclone tra la Penisola Iberica e la Francia, il quale richiamerà masse d’aria calda e carica di polveri direttamente dal Nord Africa.

L’apice di questa intrusione sahariana è atteso tra sabato 8 e domenica 9 marzo, quando l’interazione con una perturbazione atlantica intensificherà il trasporto di pulviscolo verso il nostro Paese. Nella seconda parte del fine settimana, le precipitazioni previste favoriranno la deposizione al suolo delle particelle, rendendo il fenomeno particolarmente evidente in alcune aree. Le regioni maggiormente coinvolte saranno quelle del Nordovest, con particolare riferimento a Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, oltre alla Toscana, dove sono attese piogge abbondanti, in alcuni casi anche sotto forma di nubifragi.

Oltre agli effetti sulle superfici, il passaggio delle polveri renderà il cielo caratteristicamente opaco, con sfumature giallognole o rossastre, specialmente durante le ore del tramonto, quando la luce solare interagirà con le particelle sospese, regalando scenari suggestivi ma anche segnale tangibile di un’atmosfera temporaneamente carica di sabbia.

Si tratta di un fenomeno che, sebbene non raro, assume particolare rilievo per la sua intensità e per gli effetti combinati con il peggioramento meteorologico atteso. La presenza di pulviscolo sahariano, infatti, potrà influenzare la qualità dell’aria e determinare accumuli di sabbia su superfici esposte, come automobili, balconi e strade, rendendo evidente l’impatto di questa imponente traslazione atmosferica.

