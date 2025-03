Allerta Meteo Sardegna: piogge abbondanti nelle prossime ore

MeteoWeb

Torna l’allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha infatti emesso a partire dalle ore 18:00 di oggi e fino alle 11:59 di domani, venerdì 7 marzo, un avviso di allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu. L’avviso è stato emesso alla luce delle abbondanti precipitazioni attese nelle prossime ore.

Il servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha, inoltre, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Secondo l’avviso, è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate in queste strade possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Allerta Meteo, tutti i dettagli nel video

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.