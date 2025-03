Allerta Meteo, scenario polare per Aprile: freddo e neve giorno 1, poi altre irruzioni artiche. Maltempo no-stop al Centro/Sud | MAPPE

MeteoWeb

Piove su quasi tutta l’Italia in quest’ultimo sabato del mese di marzo: il maltempo alimentato dalla goccia fredda in rapida discesa dalla Francia continua a colpire il nostro Paese, e nelle prossime ore si estenderà in modo molto pesante anche ad Algeria e Tunisia dove ci aspettiamo pesanti alluvioni. Sull’Italia, invece, i fenomeni più estremi colpiscono le Regioni del Centro e del Sud: la pioggia sta colpendo anche Roma, oltre a Napoli e gran parte di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Spettacolare anche oggi l’immagine satellitare meteorologica che mostra l’Italia quasi completamente ricoperta di nubi, con pochi e isolati sprazzi di sole:

Allerta Meteo per domenica 30 marzo: ancora forte maltempo al Sud

Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad accanirsi sulle Regioni del Centro/Sud: non sarà soltanto un sabato sera di forte maltempo, ma anche domani – domenica 30 marzo – i fenomeni estremi colpiranno in modo molto pesante le Regioni del Sud. In mattinata avremo forti piogge e temporali tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e soprattutto Calabria e Sicilia, con fenomeni intensi nella fascia settentrionale dell’isola tra Trapani, Palermo e Messina. Maltempo anche in Sardegna: il Sud Italia sarà pienamente coinvolto dalla goccia fredda che sarà responsabile di pesanti alluvioni in Algeria e Tunisia.

Nel pomeriggio-sera di domenica il maltempo si concentrerà all’estremo Sud, tra Basilicata, Calabria e Sicilia, con fenomeni temporaleschi molto intensi in Calabria. Il maltempo continuerà a fare sul serio in Algeria e Tunisia, dove le piogge torrenziali persisteranno provocando alluvioni molto pesanti.

Allerta Meteo: aprile inizia con un’irruzione di freddo artico. E non sarà un episodio isolato

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli hanno pienamente confermato l’irruzione artica che inizierà nella serata di lunedì 31 marzo, l’ultimo giorno del mese, e raggiungerà il suo culmine sull’Italia nel giorno successivo, martedì 1 aprile. Le temperature crolleranno su valori tipicamente invernali: la neve scenderà fino a 600–700 metri di altitudine tra Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise e zone interne nel Lazio. Farà freddo come in pieno inverno in tutto il Nord, dopo la parentesi mite di domenica con +23/+24°C diffusi nella pianura Padana occidentale tra Piemonte e Lombardia, ma soprattutto al Centro/Sud avremo una forte recrudescenza del maltempo.

Il minimo di bassa pressione, infatti, si posizionerà ancora una volta sul mar Jonio e alimenterà forti piogge e temporali tra lunedì sera, martedì e mercoledì 2 aprile in tutto il medio-basso Adriatico e al Sud in generale. Le Regioni più colpite saranno Calabria e Sicilia, dove avremo piogge torrenziali e abbondanti nevicate sui rilievi oltre i 1.400/1.500 metri di quota. Pioverà tanto anche in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata.

Tra giovedì e venerdì avremo instabilità diffusa dovuta a temporali pomeridiani, poi ancora freddo. L’irruzione polare di inizio mese, infatti, non sarà un episodio isolato. I modelli prospettano nuove discese di origine artica a lungo termine. La seconda dovrebbe raggiungere l’Italia nel prossimo weekend, tra sabato 5 e domenica 6 aprile, colpendo principalmente le Regioni Adriatiche. Tutte le tendenze a lungo termine disegnano oggi uno scenario polare per aprile.

Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.