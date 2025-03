Allerta Meteo: lo Scirocco scatena lo Storm Surge, pericolo per le città costiere

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, il ritorno dello Scirocco potrebbe portare con sé un fenomeno meteorologico di grande rilevanza per le aree costiere italiane: lo Storm Surge, o Onda di Tempesta. Questo evento, caratterizzato da un innalzamento anomalo del livello del mare, è il risultato dell’interazione tra diversi fattori atmosferici e oceanografici che, in determinate condizioni, possono generare situazioni di forte criticità lungo il litorale.

Tra gli elementi che contribuiscono all’innalzamento del livello marino, il vento gioca un ruolo determinante. La sua forza e direzione influenzano direttamente la spinta delle masse d’acqua verso la costa, provocando un aumento del livello marino che può aggravarsi ulteriormente in presenza di una mareggiata intensa. La pressione atmosferica è un altro aspetto chiave: valori particolarmente bassi tendono a ridurre la pressione sulla superficie del mare, facilitando un innalzamento dell’acqua più pronunciato. Anche la morfologia della costa influisce sugli effetti del fenomeno. Le baie o i golfi, ad esempio, possono amplificare l’energia delle onde, accentuando l’impatto dello Storm Surge sulle aree circostanti. Allo stesso modo, la conformazione del fondale marino contribuisce a determinare l’intensità del fenomeno: un fondale con una pendenza graduale favorisce un incremento progressivo dell’altezza dell’onda, soprattutto se il vento e le correnti agiscono nella stessa direzione per un periodo prolungato.

Un aspetto particolare che può rendere lo Storm Surge ancora più intenso è la cosiddetta mareggiata incrociata, una condizione in cui le onde provengono da due direzioni differenti, aumentando così l’energia del moto ondoso e determinando un ulteriore innalzamento del livello marino.

Negli ultimi anni, Venezia ha spesso dovuto affrontare eventi di alta marea legati a queste dinamiche. Il recente afflusso di Scirocco ha riportato mareggiate significative, mettendo in evidenza quanto sia cruciale il ruolo del sistema MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) nella protezione della città. Senza la sua attivazione, gli eventi di acqua alta avrebbero avuto conseguenze molto più gravi, con vaste aree urbane soggette a inondazioni. Il funzionamento di questa infrastruttura si è rivelato fondamentale nel contenere l’innalzamento delle acque e nel preservare il centro storico lagunare dagli effetti delle mareggiate più intense.

La crescente incidenza di questi fenomeni richiama l’attenzione sulla necessità di strategie di prevenzione e mitigazione sempre più efficaci. Il cambiamento climatico, unito alla particolare conformazione delle coste italiane e all’aumento dell’intensità degli eventi meteorologici estremi, rende indispensabile un monitoraggio costante delle condizioni atmosferiche e marine. Comprendere a fondo i meccanismi alla base dello Storm Surge permette di sviluppare interventi adeguati per la salvaguardia delle comunità costiere e delle loro infrastrutture, garantendo una gestione più efficace delle emergenze legate all’innalzamento del livello del mare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.