Allerta Meteo Sicilia: domani scuole chiuse a Catania

Scuole chiuse domani, martedì 1 aprile, a Catania per l’allerta meteo arancione diramata per la provincia. Lo annuncia, su Facebook, il sindaco Enrico Trantino. “Mi dispiace sempre – scrive Trantino – chiudere le scuole con l’allerta arancione, comprendendo quali problemi crei alle famiglie. Ma in ragione delle informazioni che abbiamo ricevuto, dalle 12 sono previste copiose precipitazioni che ci inducono alla massima prudenza, data anche la condizione delle strade per effetto delle recenti piogge (attendiamo il decreto di finanziamento per cominciare una prima opera di riqualificazione della pavimentazione stradale). Di conseguenza, stiamo per pubblicare l’ordinanza con cui disponiamo la sospensione delle attività didattiche per domani”.

“Mi augurerei – conclude il sindaco di Catania – che i nostri ragazzi dedicassero non più di un’ora all’inutile dispendio di tempo sui social e un po’ di tempo alla lettura di Lo spazio umano di Alessandro Barbero o I ricordi di Marco Aurelio”.

Chiusi anche i cimiteri, i parchi comunali e il Giardino Bellini. Il Comune di Catania raccomanda, inoltre, di prestare particolare attenzione alle eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi e rami di alberi.

