Allerta Meteo, la situazione del maltempo si fa critica: goccia fredda dalla Francia alimenta il Ciclone al Sud, piogge torrenziali anche nel weekend | MAPPE

Si fa critica la situazione del maltempo al Centro/Sud Italia: piove a dirotto per il quarto giorno consecutivo (in alcune aree è addirittura il quinto), e le piogge si intensificano per il Ciclone posizionato nel basso Adriatico in modo ormai stazionario da oltre 36 ore, quasi 48. Le condizioni meteo avverse stanno provocando numerose criticità, soprattutto in Abruzzo dove nevica copiosamente oltre i 1.400 metri di altitudine e soltanto questa grazia del freddo evita una pesantissima alluvione: qualora piovesse anche in alta quota, le piene dei fiumi che in alcuni tratti sono già esondati, avrebbero avuto portate devastanti.

Il maltempo sta colpendo duramente anche la Puglia, con forti temporali, e l’estremo Sud, nel basso Tirreno, con piogge torrenziali in Calabria e Sicilia: il fronte freddo che ruota intorno al ciclone e si abbatte sul basso Tirreno è ben visibile negli ultimi aggiornamenti delle immagini satellitari in tempo reale.

La situazione non cambierà nelle prossime ore. Anzi. Nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti piogge e temporali in tutto il Centro e in tutto il Sud. Instabilità anche in Sardegna, piogge sparse al Nord/Est con qualche rovescio anche nel cuore della Lombardia. Il maltempo, quindi, torna a colpire anche il Nord e si intensifica nel meridione, con piogge alluvionali tra Calabria e Sicilia dov’è alto il rischio di pesanti fenomeni di dissesto idrogeologico:

Domani, sabato 29 marzo, una goccia fredda proveniente dalla Francia andrà ad alimentare ulteriormente il vigore del Ciclone al Sud Italia, e riporterà il maltempo in modo più diffuso anche al Nord, con freddi venti settentrionali e temperature in calo. Tornerà la neve a quote collinari sulle Alpi, ma soprattutto persisterà il maltempo al Centro/Sud con piogge alluvionali in Calabria, ancora nubifragi in Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise:

Nel pomeriggio-sera il maltempo più intenso si estenderà alla Sardegna e all’Emilia Romagna, persistendo ancora al Centro/Sud. Instabilità anche al Nord/Est e su tutto l’arco alpino, con intense e abbondanti nevicate in Svizzera e Austria, nei versanti settentrionali. Forti temporali colpiranno Algeria e Tunisia, dove la goccia fredda proveniente dalla Francia porterà la neve a quote collinari, oltre gli 800–900 metri, sui rilievi dell’Atlante.

Attenzione ai forti venti di maestrale, che supereranno i 150km/h nel Mediterraneo occidentale, tra la Sardegna e le Baleari, provocando mareggiate distruttive proprio in Algeria e Tunisia. Ma anche sull’Italia avremo venti impetuosi e forti mareggiate, soprattutto in Sardegna e Sicilia. Tutti i dettagli nel video:

