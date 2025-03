Allerta Meteo Spagna, ancora forti piogge: scuole chiuse a Valencia e Murcia

MeteoWeb

È ancora allerta meteo in Spagna, dove oggi si prevede un “rischio importante” di forti piogge nella Comunità Valenciana, in Catalogna e nella regione di Murcia, nel sud-est del versante mediterraneo iberico. L’allerta meteo ha portato oggi alla chiusura delle scuole a Cartagena (Murcia) e, per il terzo giorno consecutivo, nella provincia di Valencia. Nella Comunità Valenciana, già colpita dalle devastanti alluvioni del 29 ottobre, la preoccupazione resta alta per le piogge accumulate da lunedì 3 marzo sulla regione, che potrebbero raggiungere oggi i 400mm, secondo l’avviso dell’Agenzia statale di meteorologia (AEMET).

“Attenzione alle piogge persistenti” nelle province di “Tarragona, Castellón, Valencia e nel nord-ovest di Murcia. In questa zona e nell’entroterra di Castellón potrebbero verificarsi anche rovesci molto intensi”, ha avvertito su X l’AEMET.

Il maltempo non dà tregua a gran parte della Penisola Iberica, dove 15 regioni sono in allerta per rischio moderato di forti piogge. I media spagnoli segnalano che le forti piogge hanno causato importanti danni lungo il litorale di Marbella, in Andalusia. Nel caso delle Isole Baleari, AEMET prevede un temporale marittimo a Minorca, con previsioni di onde fino a 3 metri.

