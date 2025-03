Maltempo senza tregua in Spagna: è allerta meteo per la tempesta Jana

MeteoWeb

Maltempo senza tregua in Spagna dopo le alluvioni che hanno devastato parte del Paese nei giorni scorsi a causa di una tempesta mediterranea che ha provocato le precipitazioni più abbondanti nell’est e nel sud della Penisola Iberica. A partire da questo pomeriggio, invece, la Spagna sarà colpita da una tempesta atlantica di forte impatto, chiamata Jana, spiega l’Agenzia meteorologica spagnola AEMET. La tempesta colpirà il nord-ovest della Penisola Iberica e lascerà precipitazioni generalizzate nei prossimi giorni, oltre a forti venti da sud. L’AEMET prevede precipitazioni generalizzate nella metà occidentale della penisola, con possibilità di accumuli superiori a 40mm in 12 ore nella zona centrale e nella zona di Sanabria, oltre che nella parte occidentale dell’Andalusia, dove i rovesci potranno essere di forte o molto forte intensità ed essere accompagnati da temporali.

La tempesta Jana genererà anche raffiche di vento molto forti da sud che colpiranno i principali sistemi montuosi, in particolare la Cordigliera Cantabrica, dove potrebbero estendersi a zone di altitudine inferiore.

Domani il maltempo più intenso

Domani, sabato 8 marzo, dovrebbe essere il giorno di maltempo più intenso. Le precipitazioni si estenderanno a tutta la penisola, con probabilità di rovesci localmente forti nei quadranti sudoccidentale e nordorientale. I maggiori accumuli si avranno sui Pirenei, nel Sistema Centrale e in Andalusia, con possibilità di superare i 100mm in 24 ore. Sono previste raffiche forti o molto forti in modo generalizzato, più intense nelle zone montuose dove supereranno i 90km/h.

Domenica 9 marzo, si prevede che le precipitazioni continueranno ad essere generalizzate, estendendosi anche alle Baleari, ma l’intensità sarà minore. Si prevede che la tempesta Jana abbandonerà la Spagna da martedì 11 marzo.

