Allerta Meteo: al via giornata con temporali diffusi e grandinate, le regioni a rischio

MeteoWeb

Allerta Meteo per temporali diffusi e localmente intensi, con possibili grandinate, rovesci persistenti e fenomeni convettivi. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Un promontorio depressionario posizionato a nord della penisola iberica procede nel suo progressivo spostamento verso est. Ad esso si associa un flusso intenso in quota, trasversale agli appennini sulle regioni del centro-sud, dove sono attesi fenomeni nelle prime ore del mattino. Viene emesso un livello 1 per queste aree, per temporali diffusi e localmente intensi, con possibili grandinate di piccole dimensioni e raffiche. Un ulteriore livello 1 viene emesso per Liguria e alta Toscana per fenomeni convettivi attesi in serata, con possibili rovesci persistenti specie sul Levante. Un più ampio livello 0 si estende su Emilia-Romagna e sulle pianure del nord-est per possibili fenomeni convettivi meno organizzati“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo per il Centro/Sud

“L’instabilità sarà bassa-moderata (CAPE intorno ai 500 J/Kg), ma i valori di DLS moderato-alto per via del posizionamento della corrente a getto, in progressivo spostamento verso sud-est nel corso della giornata, suggeriscono la probabile formazione di sistemi multicellulari“, spiega PRETEMP. “La direzione prevalente di evoluzione di questi sistemi sarà verso nord-est, seguendo il flusso medio in quota, con fenomeni nelle prime ore del mattino sull’area compresa fra bassa Toscana, Lazio e Abruzzo (identificabili nel sistema in possibile formazione dalla sera del giorno precedente, come anticipato nella previsione di ieri) e in seguito più a sud-est fra Campania e Molise. I temporali potranno essere accompagnati da grandinate di piccole dimensioni e raffiche lineari. Saranno anche possibili fenomeni vorticosi a ridosso delle coste campane (CAPE 0-3km > 100 J/Kg, LLS 0-1 km moderato)“.

I modelli inoltre “simulano una linea di convergenza sull’Adriatico centrale fra venti occidentali e un flusso umido e persistente da sud-est, associata a fenomeni altrettanto persistenti fra Croazia e Montenegro“.

Liguria ed Emilia-Romagna

“Dal mattino un flusso umido dal Golfo Ligure insisterà sulla Liguria, inizialmente sul Ponente e nelle ore successive concentrandosi sempre più sul Levante. L’instabilità sarà bassa-moderata e il DLS più contenuto di quello delle regioni centro-meridionali. Sarà possibile la formazione di celle singole sia a ridosso dell’Appennino che nelle pianure dell’Emilia-Romagna sottovento, con fenomeni che potrebbero essere localmente intensi“, riporta il bollettino PRETEMP.

Dal tardo pomeriggio, “con il minimo di geopotenziale in quota ormai posizionato sulla Francia, si costituiscono le condizioni favorevoli per un più intenso flusso da sud-ovest insistente sull’Appennino Tosco-Emiliano, con fenomeni che saranno più organizzati verso il termine dell’intervallo previsionale e precipitazioni persistenti“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.