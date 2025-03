Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento forte

MeteoWeb

Tempo in peggioramento in Toscana. Dal pomeriggio di oggi, lunedì 31 marzo, sono previste precipitazioni isolate, che si faranno più frequenti domani nelle zone appenniniche, ma sarà soprattutto il vento forte a caratterizzare le condizioni meteo su quasi tutto il territorio regionale. Venti da nord-est, con forti raffiche, si faranno sentire sin dal pomeriggio di oggi; domani, 1 aprile, prevalenza di venti di Grecale, sempre con forti raffiche.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha quindi emesso un’allerta meteo gialla per vento che tra le ore 8 e la mezzanotte di domani, martedì 1 aprile, interesserà pressoché tutta la Toscana, ad accezione dell’arcipelago, della Romagna Toscana e dell’alto Ombrone grossetano.

