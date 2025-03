Allerta Meteo Toscana: domani piogge più intense e diffuse

MeteoWeb

Sono attesi anche su gran parte della Toscana gli effetti della vasta area depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale. Sin dal pomeriggio di oggi, si registrerà un graduale aumento della instabilità con precipitazioni sparse e temporali più abbondanti sul nord della regione. Ma è dalla mattinata di domani, mercoledì 12 marzo, quando sulla Toscana transiterà la parte più strutturata della perturbazione, che i fenomeni si faranno più diffusi.

Alla luce di questa situazione, la Sala operativa unificata della Protezione Civile della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla che riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione dell’area centro-orientale (Casentino, Valtiberina, Valdichiana, alto bacino dell’Ombrone grossetano). Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, il codice giallo interesserà quindi, dalle 20 di stasera fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 12, le aree appenniniche settentrionali, la costa centro-nord, l’Arcipelago e la Toscana centrale, per poi estendersi, per l’intera giornata di mercoledì, alla costa sud e alle aree a ridosso.

Infine, per rischio idraulico del reticolo principale, con validità per tutta la giornata di mercoledì, codice giallo per il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese.

