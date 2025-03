Allerta Meteo Toscana: ancora allarme rosso per rischio idraulico

MeteoWeb

In Toscana, è stata prorogata fino alla mezzanotte di oggi l’allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale, ma limitatamente al bacino inferiore dell’Arno e a quello di Bisenzio e Ombrone Pistoiese. L’allerta diventa invece arancione, sempre fino alla mezzanotte, in Mugello e nelle aree più vicine a Firenze. Codice giallo fino alla mezzanotte, e sempre per rischio idraulico del reticolo principale, nel Valdarno superiore. È quanto prevede l’avviso di criticità emesso oggi dalla Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale della Toscana, che segnala nella giornata di oggi una nuova perturbazione che interesserà l’Italia e anche la Toscana, con precipitazioni sparse su tutta la regione.

Per quanto riguarda il reticolo idraulico minore, codice arancione per tutta la giornata di oggi nelle aree lungo l’asta dell’Arno, la Val Bisenzio, il Mugello e la Romagna toscana, mentre il codice è giallo, fino alla mezzanotte di oggi, per il resto della Toscana.

Nella giornata di domani, domenica 16 marzo, condizioni meteorologiche in miglioramento: il codice per il rischio idraulico del reticolo principale in Valdarno inferiore e Val Bisenzio diventa arancione fino alle ore 14, mentre per l’area fiorentina e il Mugello il codice è giallo.

“Il colmo di piena lungo l’asta dell’Arno è già transitato, a Pisa e Pontedera è in calo al secondo livello – spiega la Protezione Civile Toscana -. In calo al primo livello a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli e Fucecchio, ma teniamo comunque alta l’attenzione”. Al momento gli idrometri di Firenze-Uffizi danno un livello tra 3,01 e 3,15 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.