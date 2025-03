Allerta Meteo Toscana: codice giallo per rischio idraulico

MeteoWeb

Passa da arancione a gialla l’allerta meteo per rischio idraulico del reticolo principale nelle aree del Valdarno inferiore e del bacino di Bisenzio e Ombrone Pistoiese, in Toscana. L’allerta sarà in vigore dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi, domenica 16 marzo. Questo l’aggiornamento emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale della Toscana. Nella giornata di oggi, da segnalare solo venti forti di libeccio sulle zone centrali e mare molto mosso sulla costa centro-settentrionale. Tempo in ulteriore miglioramento nella giornata di domani, lunedì 17 marzo.

Secondo gli esperti del Centro funzionale regionale, “si prevede un generale miglioramento della situazione idraulica in tutti i bacini” ma restano “possibili fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti al permanere di una elevata saturazione del suolo”.

