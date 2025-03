Allerta Meteo Toscana: domani vento forte

MeteoWeb

La Sala operativa regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per vento forte sulla Toscana centrale e Arcipelago nella giornata di domani, domenica 2 marzo, dalle ore 8 alle 20. Lo rende noto sui propri canali social il Presidente della Toscana, Eugenio Giani. Previsto un “rinforzo dei venti di Grecale con raffiche fino a 70-90km/h sui crinali appenninici e Pratomagno, 60-80km/h in prossimità della costa centro meridionali, colline retrostanti e Arcipelago, fino a 40-60km/h sulle pianure settentrionali”, spiega Giani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

