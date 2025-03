Allerta Meteo Toscana, rischio idrogeologico idraulico fino a domani

MeteoWeb

Nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore in Toscana, in vigore fino alle ore 8 di domani, lunedì 24 marzo. Secondo il bollettino emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale, i territori interessati sono prevalentemente nella parte nord-ovest e centrale della Toscana. In particolare l’allerta gialla è prevista lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve. La particolare attenzione è dovuta anche agli effetti al suolo degli eventi franosi dei giorni scorsi.

Per oggi, sono previste piogge sparse e temporali isolati nelle zone interne con possibili rovesci in tarda serata sulla Lunigiana. Domani si attendono precipitazioni sparse in nottata, più probabili a nord-ovest e sulle province meridionali del Grossetano, Senese e basso Aretino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

