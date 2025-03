Allerta Meteo Toscana, piogge e temporali dal pomeriggio di oggi

MeteoWeb

“Allerta meteo gialla emessa dalla nostra Sala operativa per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro-occidentale e Arcipelago dalle 22 di oggi fino alle 12 di domani, lunedì 10 marzo”. Lo indica sui social il Presidente della Toscana Eugenio Giani. “Dal pomeriggio di oggi, precipitazioni a partire dalla costa in graduale estensione al resto della regione già nel corso della sera. In serata, le precipitazioni potranno assumere anche carattere temporalesco inizialmente sul nord-ovest e in Arcipelago, ma in estensione al resto della regione nel corso della notte. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate. Miglioramento dalle prime ore del mattino sul nord-ovest e costa settentrionale”, conclude Giani.

Venti forti di scirocco nel pomeriggio di oggi, e domattina, su Arcipelago e litorale meridionale, Amiata e temporaneamente sottovento all’Appennino.

