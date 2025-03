Allerta Meteo Toscana: arriva peggioramento, codice giallo fino a domani

MeteoWeb

Prorogata l’allerta meteo gialla in Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti anche alla giornata di domani giovedì 13 marzo fino alle ore 14: è quanto rende noto il presidente Eugenio Giani, che riporta “allerta gialla per rischio idraulico per tutta la giornata di domani su area Bisenzio-Ombrone Pistoiese, allerta gialla per vento forte su Valle del Reno, Alto Mugello e Valtiberina dalle ore alle ore 18 di domani“.

Giani spiega che è attesa una “nuova intensificazione a partire dalle zone meridionali e dalla costa. Dal primo pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche al resto della regione. Saranno possibili anche temporali inizialmente più probabili in Arcipelago e sul sud della regione, ma in estensione anche alle atre zone della regione dal tardo pomeriggio sera, in particolare sulle zone più occidentali“.

