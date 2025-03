Allerta Meteo Toscana, “prestate attenzione se vi mettete in viaggio”

MeteoWeb

In gran parte della Toscana, domani, venerdì 14 marzo, sarà allerta meteo arancione a causa degli effetti di una forte perturbazione. Il rischio è quello idraulico, anche dl reticolo principale, e il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale alla Protezione Civile Monia Monni invita i toscani ad essere accorti e seguire informazioni e aggiornamenti attraverso i canali della Regione in modo da affrontare nel modo migliore eventuali criticità. L’invito è quello alla cautela, alla massima attenzione se alla guida e a non sostare in cantine e seminterrati.

”La pioggia attesa – spiegano Giani e Monni – richiede molta attenzione, in particolare lungo l’Arno attorno a Firenze, nell’empolese e a Pisa”. ”Il nostro sistema di Protezione Civile è comunque già attivo – rassicurano – , impegnato nel monitoraggio costante della situazione e pronto ad intervenire in caso di necessità’‘. Le precauzioni da tenere a mente sono riepilogate nelle pagine della Protezione Civile. ”Si tratta di consigli semplici ma in grado di ridurre situazioni di rischio o grave pericolo – continuano ancora Giani e Monni -. In questi casi si raccomanda di evitare guadi e di non sostare negli alvei dei corsi d’acqua, di stare lontani dagli argini e prestare attenzione nell’attraversamento di ponti o sottopassi”.

”In caso di allagamenti – proseguono Presidente ed assessore – evitate di attraversare l’area con l’auto: anche pochi centimetri possono sollevare il veicolo e farne perdere il controllo o causarne lo spegnimento. Sempre in caso di allagamenti salite ai piani alti ma senza usare l’ascensore”. Le alluvioni dovute ad esondazione di fiumi possono essere previste con alcune ore di anticipo.

Altre volte alluvioni e frane possono manifestarsi in modo improvviso, in particolare in conseguenza di forti temporali o in zone vicine a fiumi che rompono gli argini. Molti Comuni hanno scelto di chiudere le scuole nella giornata di venerdì 14 marzo.

Maltempo Toscana, consorzio di bonifica al lavoro h24

Impianti idrovori in azione in Toscana per gestire i livelli e smaltire le ondate di piena dopo le ultime piogge, mentre è di nuovo allerta arancione per le prossime ore. Nei giorni scorsi, la pioggia è scesa copiosa, a tratti più o meno intensa ma per fortuna piuttosto regolarmente su larga parte del territorio regionale, tanto da provocare un lento, ma del tutto prevedibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua principali e ovviamente poi del Fiume Arno. Il fenomeno ha interessato anche il comprensorio del Medio Valdarno dove tuttavia nelle prime ore della giornata odierna la pioggia si è interrotta permettendo al reticolo idrografico di smaltire i volumi di piena e regolare i livelli dei canali artificiali e di bonifica, le cosiddette ‘acque basse’.

I tecnici reperibili del Consorzio di Bonifica toscano hanno monitorato per tutto il giorno e la notte appena passata il corretto funzionamento degli impianti idrovori: quello sulla Senice funziona con 3 pompe dalle 6 di stamani, Castelletti si è attivato alle 14 con 5 pompe idrovore; a Fosso di Piano 1 pompa è in funzione dalle 9.45 seguita poco dopo dall’accensione di una pompa anche a Viaccia; nessuna attivazione per Crucignano, mentre si attende l’attivazione delle pompe presenti a Porto di Mezzo e Brucianesi al passaggio della piena del Fiume Arno prevista nel pomeriggio.

La consueta organizzazione in squadre di tecnici ed operatori reperibili H24 permetterà al Consorzio di Bonifica di continuare a seguire e monitorare l’andamento dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo e il corretto funzionamento degli impianti e opere idrauliche come le casse di espansione.

Allerta Meteo, domani circolazione sospesa tra Faenza e Marradi

A seguito della segnalazione di allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, nella giornata di venerdì 14 marzo, la circolazione dei treni sarà sospesa tra Faenza e Marradi. Lo rende noto Rfi. Attivato il servizio con corse bus.

