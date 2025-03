Allerta Meteo Trentino: venti fino a 100km/h in montagna

MeteoWeb

Meteotrentino comunica che dal pomeriggio di oggi e fino a martedì 1 aprile sono previsti venti settentrionali a tratti forti o molto forti soprattutto lunedì, in montagna e nelle valli orientate Nord-Sud. Oggi e fino a domani mattina, le raffiche potranno localmente toccare o superare i 60-80km/h in montagna ed i 40-60km/h anche in alcune valli. In seguito, domenica, le raffiche sono attese meno intense mentre lunedì, già dalle prime ore, sono previste forti e potranno superare gli 80-100 km/h soprattutto in montagna. Martedì la previsione è più incerta ma le raffiche massime potrebbero ancora risultare vicine a 60-80km/h. Da mercoledì 2 aprile sono previsti venti in attenuazione.

Si invita, dove le raffiche risulteranno più intense, a porre particolare attenzione e a guidare con prudenza specie se si è alla guida di mezzi telonati o trainanti rimorchi. Come spesso accade in primavera, in presenza di forti flussi settentrionali, i venti di foehn interessano anche le valli trentine per alcuni giorni. Mentre frequentemente in inverno l’inversione termica non permette ai venti di interessare i fondovalle, in primavera le brezze di versante sono più intense e ciò determina un aumento della frequenza degli episodi ventosi anche in fondovalle soprattutto nelle ore più calde.

