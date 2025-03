Allerta Meteo per vento forte in Trentino: possibili raffiche fino a 110km/h

MeteoWeb

A partire dalle ore 20 di questa sera, domenica 30 marzo, scatta l’allerta meteo ordinaria (gialla) della Protezione Civile del Trentino per il forte vento che interesserà l’intero territorio provinciale. L’allerta si concluderà martedì 1 aprile alle ore 14. Secondo le previsioni, i venti settentrionali inizieranno ad intensificarsi proprio a partire da questa sera, con raffiche che potranno risultare forti o molto forti, in particolare sulle zone montane. In alta quota, soprattutto sui settori orientali, la fase più intensa è prevista tra la sera di lunedì 31 marzo e la mattinata di martedì 1 aprile, mentre in valle le raffiche più forti sono attese per il pomeriggio e la sera di lunedì. In alcuni casi, le raffiche potrebbero raggiungere o superare i 70-90 chilometri orari, e non è escluso che, soprattutto in montagna e nelle zone esposte, si possano verificare punte superiori ai 90-110 chilometri orari.

Alla luce delle previsioni e in base alle valutazioni effettuate, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna ritiene possibile che si verifichino delle criticità, a partire dalla serata di oggi. Per questo motivo, i Servizi provinciali competenti, insieme ai Vigili del fuoco volontari e al Corpo Forestale trentino, sono stati chiamati a intensificare il monitoraggio delle diverse situazioni, assicurando interventi tempestivi in caso di necessità.

La popolazione è invitata ad adottare le seguenti precauzioni:

mettere in sicurezza o spostare oggetti che potrebbero essere danneggiati dal vento.

Evitare di sostare sotto alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e in prossimità di edifici con coperture instabili.

Prestare particolare attenzione nella guida di veicoli, soprattutto quelli con teloni o che trainano rimorchi.

