Allerta Meteo Umbria: parentesi tardo invernale con neve in Appennino

Sull’Umbria si profila l’arrivo di una breve ma incisiva fase di stampo tardo invernale, che interesserà la regione tra lunedì 31 marzo e mercoledì 2 aprile. La causa è da ricercarsi in un nucleo di aria fredda in discesa da est, che attraverserà la penisola spingendosi verso ovest, portando con sé correnti di grecale e un generale calo delle temperature.

Durante questo periodo, le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da instabilità, con precipitazioni più probabili sulle zone appenniniche e settori adriatici. Sui rilievi dell’Appennino umbro-marchigiano è attesa la neve, con quota neve fissata intorno ai 1200 metri. Le giornate di lunedì e martedì saranno le più fredde e instabili, con il culmine del calo termico previsto per martedì 1 aprile. I venti di grecale soffieranno con moderata intensità, accentuando la sensazione di freddo proprio durante il transito del nucleo freddo.

Questo impulso perturbato, oltre a determinare il peggioramento in Italia centrale, andrà a rinvigorire un’area depressionaria sulla Penisola Iberica, dove da metà settimana è previsto un deciso peggioramento del tempo. In Umbria, invece, si assisterà a un progressivo miglioramento già a partire da mercoledì 2 aprile. Le temperature massime inizieranno gradualmente a risalire, con un rialzo più marcato atteso tra giovedì e sabato. Contestualmente, i venti di grecale tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a una rimonta dell’alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato per almeno tre giorni consecutivi.

Dopo questa parentesi fredda e instabile, la primavera tornerà dunque a imporsi, riportando condizioni più miti e serene su tutta la regione.

