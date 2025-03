Allerta Meteo Umbria, Tevere sotto osservazione: possibili innalzamenti

MeteoWeb

L’amministrazione comunale di Città di Castello, in provincia di Perugia, informa la cittadinanza che, a seguito dell’allerta meteo diffusa dalla Regione Umbria e in considerazione dei rilasci di acqua dalla diga di Montedoglio comunicati stamattina dall’Ente Acque Umbre-Toscane, nelle prossime ore si potranno verificare innalzamenti del livello idrometrico del Tevere. Per questo, sono stati attivati i pannelli digitali di allerta lungo il percorso ciclopedonale che costeggia il corso d’acqua, dove i cittadini sono invitati ad adottare comportamenti “prudenti e responsabili”.

Il documento di allerta meteorologica diffuso dal Centro funzionale della Protezione Civile della Regione Umbria, valido fino alla mezzanotte di domenica 16 marzo, riporta un codice giallo (rischio ordinario) per criticità idraulica, idrogeologica e vento nell’area dell’Altotevere per la giornata di venerdì 14 e un codice giallo per criticità idraulica e temporali a partire dalla giornata di sabato 15 marzo. Nelle prossime ore, la situazione sarà monitorata costantemente dal presidio territoriale del Servizio di Protezione Civile comunale di Città di Castello.

Maltempo Umbria, frana a Narni lungo la Flaminia

A seguito delle abbondanti piogge che stanno colpendo l’Umbria, una frana, con un fronte di alcuni metri, si è aperta lungo la statale Flaminia sul lato destro della strada, pochi metri dopo i giardini di Porta Romana, a Narni. Ne dà notizia il sindaco, Lorenzo Lucarelli, con un post nella sua pagina Facebook. Sono sul posto, insieme alla Polizia locale, i tecnici comunali ed i Vigili del Fuoco per valutare quali provvedimenti prendere nell’immediato.

