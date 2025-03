Allerta Meteo Umbria: ultime precipitazioni, poi torna il freddo con gelate tardive

MeteoWeb

Dopo una notte caratterizzata da precipitazioni sparse e distribuite in modo irregolare, l’Umbria si avvia verso un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il sistema depressionario che nei giorni scorsi ha determinato fenomeni intensi su gran parte della penisola si sta gradualmente allontanando, favorendo un primo rialzo della pressione atmosferica. Tuttavia, l’instabilità non abbandonerà del tutto la regione, con la possibilità di locali rovesci o brevi temporali nelle ore pomeridiane, destinati ad attenuarsi con il calare della sera.

Il quadro meteorologico subirà una svolta più marcata a partire da lunedì 17 marzo, quando l’afflusso di correnti più fredde da nord-est inizierà a farsi sentire. I venti di grecale, inizialmente moderati, intensificheranno la loro azione dalla serata, determinando un aumento della nuvolosità, soprattutto lungo le aree appenniniche. In queste zone, l’effetto stau potrebbe favorire la formazione di precipitazioni nevose fino a quote relativamente basse nel corso della giornata di martedì.

Con il progressivo calo delle temperature, il rischio di gelate tardive diventerà concreto tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo. Le temperature minime potrebbero infatti scendere fino a valori prossimi allo zero, soprattutto nelle vallate e nelle aree più riparate dai venti. Un ritorno del freddo che potrebbe avere ripercussioni sul comparto agricolo, in un periodo in cui la vegetazione inizia a risvegliarsi con l’arrivo della primavera.

