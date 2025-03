Allerta Meteo Veneto, forte peggioramento: piogge consistenti fino a sabato

MeteoWeb

Il Meteo regionale comunica che il Veneto continuerà ad essere interessato da fasi di tempo instabile a tratti perturbato, in particolare tra il pomeriggio/sera di oggi, giovedì 13 marzo, e la serata di sabato 15 marzo. Saranno probabili frequenti precipitazioni, intervallate da qualche pausa, con una fase di fenomeni più diffusi tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì; saranno possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale, specialmente nella seconda parte di giovedì e di sabato, con quantitativi complessivi consistenti di piogge. Il limite delle nevicate sarà variabile intorno ai 1000/1200 metri sulle Dolomiti e 1200/1400 metri sulle Prealpi venerdì mattina, in contenuto rialzo sabato.

Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale del Veneto informa che dalle ore 14 di oggi alla stessa ora di domani, 14 marzo, è stata dichiarata la fase operative di “Attenzione” (allerta meteo gialla) per criticità idraulica nei bacini: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV). Nelle zone in allerta idraulica, l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica, sarà generalmente contenuto all’interno dell’alveo.

Allerta valanghe in Veneto

Il Centro funzionale ha anche emesso un bollettino per rischio valanghe nell’area Mont-1 (Dolomiti), allerta gialla, criticità ordinaria, a partire da domani, venerdì 14 marzo alle ore 10.

