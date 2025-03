Allerta Meteo, al via weekend con rovesci e temporali: le regioni nel mirino del maltempo

MeteoWeb

Allerta Meteo per “un centro ciclonico strutturato verticalmente sui livelli barici principali” che “continuerà a favorire instabilità“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Nella giornata di oggi, sabato 29 marzo, “un centro ciclonico strutturato verticalmente sui livelli barici principali continuerà a favorire instabilità sui settori meridionali del dominio di previsione, dove saranno presenti convergenze di basso livello legate alla formazione di relativi minimi di pressione al suolo e flussi sostenuti nord-occidentali nei bassi strati“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello di pericolosità 0 per rovesci e locali temporali non forti e con scarsa organizzazione sarà valido per Mare e Canale di Sardegna, Basso Tirreno e settori ionici“.

“La forzante sinottica troverà modesti valori di energia per la convezione con MLCAPE < 300 J/kg e concentrati per la maggior parte nei primi 3 km di troposfera. Il DLS sarà generalmente basso con valori localmente moderati, intorno a 15 m/s, sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria. In serata l’intrusione di un nucleo di vorticità in quota sul Mar di Sardegna porterà aumenti locali sino a 20 m/s. L’inizio della convezione sarà favorito da convergenze di basso livello legate a piccoli minimi di pressione al suolo tra Basso Tirreno e Ionio. Il flusso sinottico da NW spingerà i fenomeni sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria dove entrerà in gioco anche il sollevamento orografico. Si prevede convezione in prevalenza poco organizzata con intensità al più moderate compatibile con un livello di pericolosità 0“, conclude PRETEMP.

