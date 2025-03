MeteoWeb

A seguito dell’aggiornamento odierno del Bollettino Neve e Valanghe a cura del Servizio Meteomont dei Carabinieri, Arpal ha emanato l’allerta gialla valanghe per il settore delle Alpi Liguri Sud sopra i 1800 metri. L’allerta per valanghe non ha il dettaglio orario ed è pubblicata nel sito di Regione Liguria al seguente link:

https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/ultime-dal-canale/allerta-valanghe.html

