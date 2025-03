Allerta valanghe in Veneto: codice giallo sulle Dolomiti

MeteoWeb

Scatta l’allerta valanghe sulle Dolomiti. Lo riferisce la Regione Veneto. In riferimento alla situazione nivometeorologica attesa sul territorio regionale, come da Bollettino neve e valanghe emesso dal Centro Valanghe di Arabba in data odierna, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di ‘attenzione’ (allerta gialla) per la zona Mont-1 (Dolomiti). L’allerta, valida dalle ore 6.00 di domenica 23 marzo, è da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza. Le valanghe potrebbero interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo valanghe, le vie di comunicazione in quota e dei passi dolomitici.

