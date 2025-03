Alluvione in Australia: piogge record trasformano l’outback in un mare | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In un evento meteorologico eccezionale, le abbondanti piogge hanno trasformato l’area più arida dell’Australia in un paesaggio sommerso dall’acqua. La cittadina di Eromanga, nota per essere il centro abitato più lontano dal mare di tutto il Paese, è ora isolata dalle inondazioni, con strade interrotte e intere comunità intrappolate.

Le piogge torrenziali hanno colpito il Channel Country, una regione solitamente arida situata nel Queensland sudoccidentale, provocando alluvioni senza precedenti in diversi centri abitati, tra cui Adavale e Quilpie. Secondo i dati meteorologici, martedì è stato registrato il giorno di marzo più piovoso degli ultimi 15 anni, con un accumulo di 130 millimetri di pioggia.

Alluvione in Australia, un evento eccezionale

Secondo il Bureau of Meteorology, queste quantità di pioggia sono eccezionalmente elevate per un’area che normalmente è molto secca. Ad esempio, nella città di Winton, in sole 24 ore sono caduti 158,2 millimetri di pioggia, portando il totale mensile a 279 millimetri. Questo valore ha infranto il record precedente di 249,8 millimetri, stabilito nel 2018, in una località dove i dati meteorologici vengono registrati dal 1884.

A rendere la situazione ancora più sorprendente, Winton ha già superato la sua media annuale di pioggia nei primi tre mesi del 2025: l’accumulo annuo ha raggiunto 486,2 millimetri, ben oltre la media di 385,8 millimetri.

Allerta Meteo, la pioggia non si ferma

Il Queensland centrale e sudoccidentale continua a rimanere sotto allerta meteo, con precipitazioni che potrebbero raggiungere i 120 millimetri in aree estese, come Longreach, Winton, Barcaldine e Quilpie.

Anche le regioni costiere del Queensland sono state colpite, in particolare il Nord dello Stato, già devastato da piogge alluvionali nel mese di febbraio. Nella città di Townsville, dove la popolazione sta ancora affrontando le conseguenze delle precedenti inondazioni, si sono registrati 115 millimetri di pioggia nelle ultime ore, con picchi di 145 millimetri a Rollingstone e 142 millimetri a The Pinnacles.

Il maltempo non darà tregua: le previsioni indicano che le piogge si estenderanno nei prossimi giorni verso Sud, coinvolgendo Brisbane e Sydney, fino a raggiungere le coste del Nuovo Galles del Sud.

Maltempo Australia, pesanti alluvioni nel Queensland

