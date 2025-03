Alluvione Emilia Romagna, Curcio nel Riminese: emergenza frane

MeteoWeb

Ammontano a circa 14 milioni gli interventi previsti nel Riminese per il post-alluvione in Emilia Romagna. È quanto emerso durante il sopralluogo fatto dal Commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio che, insieme alla sottosegretaria della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, ha incontrato i sindaci della provincia. L’incontro è stato organizzato per fare il punto sulle opere realizzate e su quelle in cantiere, per condividere le necessità dei territori e definire le modalità di prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi estremi di questi mesi.

“Il nostro percorso di confronto e ascolto con gli amministratori sul tema della ricostruzione post-alluvione non conosce sosta – dice Rontini – a conferma del fatto che si tratta di una delle priorità di questa giunta. Senza differenze tra provincia e provincia o comune e comune: nel Riminese, a essere colpiti sono state piccole comunità, in particolare da un numero importante di frane, e il nostro impegno è quello di ripristinare le vie di collegamento interrotte, spesso fondamentali per chi in queste zone si sposta per motivi di lavoro o personali, così come la messa in sicurezza delle situazioni più problematiche”.

