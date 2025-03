Alluvione Spagna: danni per 18 miliardi nella Comunità Valenciana

MeteoWeb

La Comunità Valenciana ha affermato che il costo dei danni causati dall’alluvione di fine ottobre è di 18 miliardi di euro. Il dato è stato fornito dal vicepresidente della regione, Francisco José Gan Pampols, nell’ambito di un’analisi dell’impatto economico dell’alluvione. La regione, riferiscono i media iberici, ha poi fornito i dati sui feriti che sono stati 2.641, oltre ai 224 morti e ai tre dispersi. L’alluvione ha colpito 103 Comuni per un totale di 306.000 persone, 11.242 abitazioni e 141.000 veicoli. Il Governatore Carlos Mazón ha annunciato che chiederà la collaborazione del premier Pedro Sanchez per la ripresa del territorio.

Dal rapporto presentato dalla regione di Valencia emerge poi un altro dato, ovvero che la DANA (fenomeno meteorologico noto come “goccia fredda” in italiano) ha colpito le persone più vulnerabili. Delle 306.000 coinvolte, 100mila sono anziani e 60mila risultano migranti e stranieri. Anche la metà delle vittime erano persone anziane mentre delle altre, molte hanno perso la vita nel tentativo di mettere in salvo le loro auto, portandole fuori dai garage.

